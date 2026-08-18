Самолет не может улететь из Саратова в Сочи из-за БПЛА
В Саратовской области ввели план «Ковер». О принятых мерах оповестило региональное МЧС.
Фото: ИА «Общественное мнение»
По данным онлайн-табло аэропорта «Гагарин» на момент публикации задерживаются вылеты в Сочи и Екатеринбург. Предполагаемое время отправки обоих перенесли на 2:30. При этом екатеринбургский самолет еще не приземлился.
Ранее в регионе объявили опасность БПЛА. Аналогичный режим действует в Пензенской области. Там также закрыли небо.