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Самолет не может улететь из Саратова в Сочи из-за БПЛА

В Саратовской области ввели план «Ковер». О принятых мерах оповестило региональное МЧС.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным онлайн-табло аэропорта «Гагарин» на момент публикации задерживаются вылеты в Сочи и Екатеринбург. Предполагаемое время отправки обоих перенесли на 2:30. При этом екатеринбургский самолет еще не приземлился.

Ранее в регионе объявили опасность БПЛА. Аналогичный режим действует в Пензенской области. Там также закрыли небо.

Дарья Васенина