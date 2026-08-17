Небо закрыли в Пензенской области

План «Ковер» ввели в Пензенской области. О принятых мерах сообщил в личном Telegram-канале губернатор Олег Мельниченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / minprom64 Фото: t.me / minprom64

Часом ранее в регионе объявили беспилотную опасность. На время действия режима ограничили работу мобильного интернета. Телефон экстренных служб: 112.

Согласно данным онлайн-табло, ближайший рейс — из Москвы — аэропорт Пензы должен принять в 10:50. Вылет этого самолета запланирован на 11:45. В 12:05 предполагается посадка борта из Санкт-Петербурга, в 12:50 — вылет обратно.

Дарья Васенина