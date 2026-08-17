Спасатели обнаружили палатки на Эльбрусе при поиске группы из восьми альпинистов

Спасатели обнаружили палатки в районе седловины Эльбруса во время поиска группы из восьми альпинистов, которая не вышла на связь в установленное время. Специалисты продолжают подниматься по южному склону горы. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщил заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин / Коммерсантъ

По его словам, пока неизвестно, принадлежат ли обнаруженные палатки разыскиваемой группе. К месту направились 14 спасателей.

«На седловине есть палатки, видели. Сейчас ребята работают», — сказал господин Хаджиев.

Группа зарегистрировала маршрут и, по информации оперативного дежурного, вышла на гору накануне около 22:00. Предположительно, в нее входят восемь человек из Севастополя. Точные планы восхождения спасателям неизвестны.

По словам господина Хаджиева, на южном склоне ранее была плохая погода, однако к вечеру она улучшилась. «Погода была плохая, сейчас вроде бы ясно стало. Ребята пока идут туда наверх», — сообщил он.

Спасатель отметил, что окончательные выводы о ситуации можно будет сделать после того, как сотрудники отряда доберутся до места и получат информацию от альпинистов. Данных о наличии несовершеннолетних в составе группы у спасателей пока нет.

Ранее МЧС сообщило, что группа из восьми альпинистов не вышла на связь в установленное время. Маршрут был зарегистрирован. Спасатели обследуют маршрут на южном склоне Эльбруса.

Роман Лаврухин