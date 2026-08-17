350 миллионов добавили на социальные расходы Саратовской области

В бюджет Саратовской области ввели ряд «социально значимых» правок. Подробностями в личном Telegram-канале поделился губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Дополнительный 21 млн руб. направят на ежемесячные пособия для молодых мам при рождении второго ребенка и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг для многодетных семей. Причиной назвали рост количества получателей.

Еще 250 млн руб. заложили на организацию льготного проезда соответствующих категорий граждан. Больше 78 млн руб. получат на ремонт дорог Советский, Ртищевский, Аткарский и Новоузенский районы.

Дарья Васенина