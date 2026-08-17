Балаково получит 35 миллионов на ремонт канализации

Балаково Саратовской области экстренно получит транш из резервного фонда регионального бюджета. Подробности в личном Telegram-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Романа Бусаргина Фото: telegram-канал Романа Бусаргина

35 млн руб. направят на ремонт участка канализационного коллектора. По словам чиновника, в этом году на нем произошло «несколько серьезных аварий». Причиной ЧП господин Бусаргин назвал сильную изношенность отрезка.

Сейчас идут аварийные работы и подготовка участка к модернизации. На месте задействована различная техника, включая машину для горизонтального бурения. «Ситуация находится на постоянном контроле профильного блока правительства и руководства района»,— заверил глава региона, добавив, что перед минфином поставили задачу в кратчайшие сроки довести деньги до Балакова.

Дарья Васенина