Опасность БПЛА объявили в Пензенской области

Режим «Беспилотная опасность» ввели в Пензенской области. Соответствующее сообщение распространило региональное МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Спасатели призвали местных жителей не выходить на улицу. Дома советуют укрыться в комнате без окон. Также губернатор Олег Мельниченко предупредил в личном Telegram-канале об ограничении в регионе работы мобильного интернета.

Режим «Беспилотная опасность» действовал в Пензенской области и минувшей ночью. О посследсвиях атаки ВСУ не сообщили.

Дарья Васенина