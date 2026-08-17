Греческий танкер атакован у Новороссийска

Греческий танкер подвергся атаке в Черном море недалеко от Новороссийска. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

По данным агентства, инцидент произошел в воскресенье после погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума. Речь идет о танкере класса Suezmax под названием «Скирос». Он способен вмещать около 1 млн баррелей нефти.

Ранее сообщалось, что Казахстан перенаправил часть нефтяного экспорта на альтернативные маршруты из-за сбоев в работе КТК. На этом фоне Турция возобновила выдачу разрешений на проход судов через проливы в направлении Черного моря, в том числе к российским портам.

9 августа танкер Aegean Dream вошел в Дарданеллы и направился к терминалу КТК в Новороссийске, ожидая разрешения с 6 августа. В тот же день разрешение на транзит до Новороссийска получил контейнеровоз Mehmet Kahveci A.

Алина Зорина