Главные новости за 17 августа. Новороссийск

В Новороссийске завершились обходы жилья, пострадавшего в результате атаки ВСУ.

В городе-герое продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников 11–12 августа. Повреждения зафиксированы в 705 квартирах и 106 частных домах, основной ущерб — остекление.

В мэрии Новороссийска прокомментировали данные о «зависших» кредитах девелоперов.

В Геленджике восстановили права 42 участников долевого строительства ЖК «Южный берег», застройщиком которого выступало ООО «Нестер ТВ».

В Новороссийске 12 августа стартовали общественные обсуждения проекта универсального перегрузочного комплекса АО НСРЗ. Объект планируется возвести в портовой промышленной зоне на территории и акватории Новороссийского порта.

По состоянию на 9:00 17 августа в Новороссийске топливо отпускали 28 автозаправочных станций.

В Новороссийске ситуация с поставками топлива на автозаправочные станции остается напряженной. Как сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился к вице-премьеру Александру Новаку с просьбой увеличить объемы поставок топлива в регион.

В Новороссийске на ремонт, оснащение и обеспечение безопасности учреждений дополнительного образования в сфере культуры перед новым учебным годом направили 70,38 млн руб.