Главные новости за 17 августа. Сочи

В Сочи запустили чат-бот города на платформе МАХ, через который можно проверить наличие топлива на автозаправочных станциях. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин. По его словам, запуск сервиса связан с необходимостью оперативно предоставлять жителям и гостям города информацию о ситуации на АЗС.

В сезоне 2026 года более 10 ключевых пляжей Сочи стали площадками для вечернего отдыха и активностей. На отдельных территориях проводят концерты, кинопоказы, спортивные мероприятия и танцевальные занятия. При этом после 20:00 доступ к морю закрывают, а пляжи переходят в режим развлекательных территорий.

В Сочи начали проверять подвальные помещения многоквартирных домов, которые при необходимости смогут использоваться для укрытия жителей. Работы проводят в разных районах города. Специалисты оценивают состояние помещений и определяют, соответствуют ли они необходимым требованиям для такого использования.

Спасатели ЮРПСО МЧС России вывели из лесного массива хребта Ачишхо двух туристов, которые после встречи с медведем покинули туристическую тропу и забрались на дерево. Инцидент произошел днем 15 августа в нескольких километрах от Ачипсинской крепости.

По состоянию на 17 августа в Сочи функционируют 52 автозаправочные станции. Газ доступен на 14 АЗС, АИ-95 — на 15, АИ-92 — на 14, дизельное топливо — на 35. Три АЗС «Роснефти» и три «Лукойла» переведены на приоритетное обслуживание экстренных служб.