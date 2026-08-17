Главные новости за 17 августа: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Власти Воронежа рассчитывают решить с помощью дополнительных камер технические сложности реализации «метробусной линии» и проблему разрушения делиниаторов (искусственных барьеров) автобусами. Отмечается, что работы по нанесению горизонтальной разметки завершены, но обустройство обособленных полос делиниаторами пришлось приостановить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проспект Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Проспект Революции в Воронеже

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Финал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» пройдет в Воронеже. В церемонии передачи эстафеты в Саратове, где проходил предыдущий сезон конкурса, поучаствовал зампред регионального правительства Константин Кузнецов, курирующий строительный блок.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев заявил, что служба в «БАРС-Белгород» зачтется за срочную. Глава региона пояснил, что упор на молодых людей сделан, поскольку у них «лучше развита моторика рук». По его мнению, после шести месяцев службы они захотят остаться в «БАРСе».

Замглавы управления смотрителя Липецка Людмилу Кулакову и индивидуальную предпринимательницу Татьяну Фомину освободили из-под домашнего ареста. Им назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, в том числе — без разрешения покидать место жительства по ночам и общаться с посторонними.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил найти резидентов для курской свободной экономзоны до конца года после распространения режима СЭЗ на всю территорию региона. Господин Хинштейн также отметил, что минимальный объем инвестиций для нового предприятия в СЭЗ должен составлять 1 млрд руб.

Экс-руководителя Центра занятости в Орловской области Ольгу Фомину обвинили в мошенничестве. Следствие считает, что женщина фиктивно трудоустроила своего супруга в учреждение водителем служебного авто.

В Тамбовской области 30% АЗС закрываются в середине дня из-за нехватки топлива. Региональные власти направили обращение федеральным министерствам с просьбой посодействовать в увеличении поставок топлива в область.

Егор Якимов