Главные новости за 17 августа. Кавказ

На выборы депутатов Думы Ставропольского края зарегистрировали 472 кандидата.

Пловец из Ессентуков Михаил Щербаков завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2026 года в Париже на дистанции 200 м комплексным плаванием и установил рекорд России.

Романа Ражкова назначили председателем Арбитражного суда Дагестана. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Почта России выпустила в обращение по всей стране марку, посвященную кинорежиссеру и народному артисту России Станиславу Говорухину, чья жизнь и деятельность были тесно связаны со Ставропольским краем.

Гендиректор фонда капитального ремонта Ставрополья Павел Корниенко провел деловую встречу, на которой рассмотрел текущую работу организации и её планы на 2027 год. Главным приоритетом названо своевременное выполнение работ в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону.