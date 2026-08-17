Главные новости за 17 августа. Ростов-на-Дону и область

В 2026 году более 300 предпринимателей Ростовской области воспользовались государственной поддержкой в форме льготных микрозаймов. Общий объем выданных средств превысил 1 млрд руб.

В связи с приближающимся Днем знаний в Ростовской области планируется обеспечить приоритетную заправку школьных автобусов.

Ростовская область установила национальный рекорд по сбору ранних зерновых и зернобобовых культур — 13,6 млн тонн. Об этом сообщила заместитель губернатора по АПК Анна Касьяненко на оперативном совещании в региональном правительстве с участием глав муниципалитетов.

Спрос на сельхозтехнику группы компаний «Ростсельмаш» в первом полугодии 2026 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом журналистам сообщил генеральный директор «Ростсельмаш» Александр Виноградов.

В Ростове-на-Дону стартует проект по созданию единого амбулаторного онкологического центра, способного обслуживать до 1 млн пациентов в год. Центр будет состоять из трех корпусов общей площадью почти 4 тыс. кв. м. Для строительства уже выделен земельный участок на ул. Вятской. Проект предусматривает поэтапный ввод объектов — строительство планируется начать уже в этом году, а первый этап сдать в 2027 году.