В Невинномысске строят крупнейшее плодохранилище края за 6,3 млрд рублей

В Ставропольском крае на территории опережающего социально-экономического развития Невинномысск возводят многофункциональный оптово-распределительный центр-плодохранилище — крупнейший в регионе. Инвестиционный проект реализуется при поддержке краевого правительства, общий объем вложений составляет 6,3 млрд рублей.

Новый комплекс рассчитан на единовременное хранение до 30 тысяч тонн фруктов. Проектом также предусмотрена возможность удвоения мощности предприятия. После выхода на полную мощность объект обеспечит более 130 рабочих мест для жителей края. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Сегодня суммарный объем единовременного хранения плодовой продукции в регионе составляет почти 75 тысяч тонн. К концу 2030 года этот показатель вырастет ещё на 53 тысячи тонн за счёт ввода новых мощностей.

Мария Хоперская