Дроппера из Ростовской области осудили за пособничество мошенникам

В Ростовской области осужден 19-летний житель Сальского района. Мировой судья судебного участка № 3 признал его виновным по ч. 4 ст. 187 УК РФ — за неправомерный оборот средств платежей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В ходе судебного разбирательства установлено, что молодой человек передал реквизиты своей банковской карты третьему лицу. На этот счет от граждан, обманутых мошенниками, поступило почти 400 тыс. руб. Фигурант переводил эти средства на другие счета за денежное вознаграждение.

Суд приговорил осужденного к 100 часам обязательных работ. Согласно позиции государственного обвинителя, полученное им вознаграждение и смартфон конфискованы в доход государства, банковский счет заблокирован.

Мария Хоперская