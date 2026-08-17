Воронежский молкомбинат поручился за кредиты структур «Молвеста» на 300 млн

ПАО «Молочный комбинат "Воронежский"» (входит в холдинг «Молвест») заключило с ВТБ договор поручительства на 296 млн руб. по кредитным обязательствам структур холдинга ООО «Экокорм», ООО СХП «Молоко Черноземья» и ООО «Ленина». Об этом сообщается в официальном раскрытии корпоративных документов компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Сделка была совершена 14 августа. Срок исполнения обязательств — до 13 августа 2027 года. Ее размер составляет 0,93% от консолидированных активов компании в размере 31,5 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в 2022 году, акционеры комбината одобрили возможное привлечение кредитов и оформление поручительств структурами «Молвеста» более чем на 27 млрд руб. Речь шла в том числе о получении кредита у ВТБ на 2,2 млрд руб. для приобретения оборудования, модернизации основных средств и финансирования капзатрат.

В 2015-м «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что молкомбинат уже становился поручителем по кредитам предприятий холдинга на 4,5 млрд руб., включая финансирование «Молока Черноземья».

Егор Якимов