В Ростовской области обеспечат приоритетную заправку школьных автобусов

В связи с приближающимся Днем знаний в Ростовской области планируется обеспечить приоритетную заправку школьных автобусов. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Ежедневно к учебным заведениям необходимо доставлять 34 тысячи детей, для чего задействованы 735 автобусов. К контролю порядка в очередях на АЗС, особенно в местах проведения дорожного ремонта, привлекут сотрудников ГАИ.

На заправочных станциях Ростовской области вновь выстроились очереди за топливом марки АИ-95, а со вчерашнего дня на АЗС возобновили дежурство волонтеры. Региональное правительство ежедневно мониторит ситуацию и взаимодействует с ФАС и федеральным штабом.

Мария Хоперская