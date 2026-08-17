В Геленджике АИ-95 остался на двух АЗС

В Геленджике вечером 17 августа бензин АИ-95 доступен только на двух из девяти автозаправочных станций. АИ-92 есть на одной АЗС, дизельное топливо — на всех девяти, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

АИ-95 можно заправить на АЗС «Роснефть» на проспекте Строительном и «Лукойл» у кольца. АИ-92 доступен только на последней.

Дизельное топливо отпускают все девять работающих АЗС: «Роснефть» на проспекте Строительном и улице Туристической, «Лукойл» на улице Островского, у кольца и в селе Архипо-Осиповка, а также «Газпромнефть» на объездной М-4 «Дон», улице Ходенко и Сухумском шоссе и «Уфимнефть» на объездной М-4 «Дон».

Дефицит наиболее заметен в сегменте бензина: из девяти АЗС только две располагают АИ-95, а АИ-92 — одна. При этом дизельное топливо остается доступным на всех работающих заправках.

Оперативные сводки о наличии топлива на АЗС публикуются ежедневно на фоне перебоев с поставками нефтепродуктов и действующих ограничений в работе транспортной инфраструктуры юга России. Минэнерго РФ предупредило граждан, что народные чаты, сайты и мобильные приложения для поиска бензина могут использоваться для манипуляции данными и незаконного сбора личных данных.

Ранее «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на администрацию города сообщал, что летом интенсивность движения на улично-дорожной сети может достигать 75 тыс. автомобилей в сутки, однако в текущем сезоне из-за топливного кризиса ситуация с заторами остается некритичной.

Анна Гречко