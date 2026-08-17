Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 18 августа

Австралийский доллар 60,4787
Английский фунт 115,1849
Белорусский рубль 28,2147
Гонконгский доллар* 10,8339
Дирхам ОАЭ 23,1487
Доллар США 85,0136
Евро 98,3352
Индийская рупия** 88,9246
Казахстанский тенге** 18,3211
Канадский доллар 61,2711
Китайский юань 12,6275
СДР 116,2144
Сингапурский доллар 66,5416
Турецкая лира* 17,7988
Украинская гривна* 19,0213
Шведская крона* 89,4038
Швейцарский франк 105,0588
Японская иена** 53,4542

*За 10. **За 100.