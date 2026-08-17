Черноземье 17.08.2026, 18:01 Официальные курсы валют ЦБ на 18 августа Австралийский доллар 60,4787 Английский фунт 115,1849 Белорусский рубль 28,2147 Гонконгский доллар* 10,8339 Дирхам ОАЭ 23,1487 Доллар США 85,0136 Евро 98,3352 Индийская рупия** 88,9246 Казахстанский тенге** 18,3211 Канадский доллар 61,2711 Китайский юань 12,6275 СДР 116,2144 Сингапурский доллар 66,5416 Турецкая лира* 17,7988 Украинская гривна* 19,0213 Шведская крона* 89,4038 Швейцарский франк 105,0588 Японская иена** 53,4542 *За 10. **За 100.