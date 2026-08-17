Фонд капремонта Ставрополья ужесточит условия выплаты авансов подрядчикам

Гендиректор фонда капитального ремонта Ставрополья Павел Корниенко провел деловую встречу, на которой рассмотрел текущую работу организации и её планы на 2027 год. Главным приоритетом названо своевременное выполнение работ в рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону.

«Качественный капитальный ремонт невозможен без четкой организации всех этапов — от заключения договора до приёмки результата», — заявил господин Корниенко.

С 2027 года в фонде изменятся правила финансирования ремонтных работ. Получить аванс из средств организации подрядчикам станет проще. Вместе с тем его не выплатят тем исполнителям, которые не завершили работу на объекте и тем самым не подтвердили свою способность выполнять взятые обязательства.

Мария Хоперская