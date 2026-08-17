В Оренбуржье запретили прямые эфиры с камер видеонаблюдения

В Оренбургской области ужесточены правила работы с видеоизображениями, получаемыми с камер наружного наблюдения. Глава региона подписал изменения в действующий указ об усилении мер общественной безопасности, которые вступили в силу 3 августа 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Теперь запрещается вести прямые эфиры и выкладывать в открытый доступ архивы с любых видеокамер, установленных на территории области. При этом ограничение не распространяется на тех, кто прошел авторизацию согласно федеральному закону «Об информации», а также на органы власти и их подведомственные учреждения.

В администрации региона уточнили, что нововведения направлены на повышение уровня безопасности и правопорядка. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность.

Яна Вежлева