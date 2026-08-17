Инвесторам предлагают вложиться в 29 памятников архитектуры в Воронеже и области

В Воронежской области сформировали список из 29 объектов культурного наследия (ОКН), которые предлагаются инвесторам для восстановления и дальнейшего использования. Об этом 17 августа сообщил зампредседателя регионального правительства Евгений Бажанов. Речь идет о жилых домах, исторических усадьбах, бывших училищах, земских больницах, административных и промышленных зданиях в Воронеже и районах области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

«Объекты очень разные. Например, в перечне есть построенные в 1911 году дома Стародубовой и Клюева на улице Студенческой в Воронеже площадью более 1 тыс. кв. м, цейхгауз конца XIX века в Боброве площадью более 1,5 тыс. кв. м, уездная тюрьма 1840 года и водонапорная башня 1910 года в Богучаре, усадебный дом середины XIX века в селе Хреновое»,— привел примеры господин Бажанов.

Также заместитель председателя областного правительства уточнил, что первые сделки уже состоялись в этом году. В частности, в мае нового собственника обрел жилой дом Путинцевой на улице Сакко и Ванцетти в облцентре, а в июле из собственности Новохоперского района продано здание земской управы в райцентре.

«Но здесь важно не подменять результат красивой статистикой. Продать историческое здание — еще не значит его сохранить. В Воронеже и области мы знаем случаи, когда после смены собственника памятник годами продолжает ждать восстановления»,— резюмировал Евгений Бажанов.

На прошлой неделе также стало известно, что в Воронеже вновь выставили на продажу особняк XIX века на улице Софьи Перовской, 37А — рядом с Петровской набережной и Адмиралтейской площадью. Здание является ОКН регионального значения и называется «Дом Успенской церкви». Стоимость строения выросла до 70 млн руб. — в январе она составляла 60 млн.

Кроме того, на минувшей неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что Сергей Третьяков покинул пост руководителя управления по охране ОКН Воронежской области. С 13 августа обязанности главы ведомства исполняет Сергей Хорунжий. Отмечалось, что господин Третьяков ушел с должности «по собственному желанию в связи с личными обстоятельствами».

Денис Данилов