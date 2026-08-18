В Черноземье 19 августа ожидается теплая и пасмурная погода, до +24°C

В среду, 19 августа, жителей Черноземья ожидает теплая и пасмурная погода без осадков. Температура будет варьироваться от +15°C до +24°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем поднимется до +22°C, вечером опустится до +20°C, а ночью будет +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +19°C, днем воздух прогреется до +22°C, вечером ожидается +20°C, а ночью температура сохранится на уровне +16°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром ожидается +16°C, днем будет до +21°C, вечером — +19°C, а ночью температура опустится до +13°C. Ветер до 5 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +19°C, днем поднимется до +22°C, вечером будет +20°C, а ночью столбик термометра покажет +14°C. Ветер до 5 м/с.

В Орле утром ожидается +15°C, днем — +19°C, вечером столбик термометра покажет до +18°C, а ночью — +13°C. Ветер до 6 м/с.

В Тамбове утром будет +22°C, днем — +24°C, вечером — +21°C, а ночью столбик термометра опустится до +16°C. Ветер до 5 м/с.

Алина Морозова