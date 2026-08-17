В Геленджике вечером 17 августа объявили опасность атаки БПЛА

В Геленджике вечером 17 августа объявили об опасности беспилотников. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил глава города Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Внимание! Опасность БПЛА», — написал господин Богодистов.

В городе работает сирена. Глава Геленджика призвал жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать меры безопасности. О дальнейшей обстановке и отмене сигнала власти сообщат дополнительно.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию материалов, связанных с атаками беспилотных летательных аппаратов, работой средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Ограничения распространяются и на сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. Власти отмечают, что распространение подобных материалов может раскрыть расположение объектов и создать дополнительные риски безопасности. За нарушение установленных требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что в ночь на 17 августа дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. БПЛА сбивали над территориями восьми регионов России, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Анна Гречко