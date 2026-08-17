В Чувашии на восстановление домов после атак БПЛА выделили еще 34 млн рублей

Кабинет министров Чувашии выделил из резервного фонда еще 34 млн руб. на аварийно-восстановительные работы в многоквартирных домах, пострадавших от взрывов в конце 2025 года и в мае 2026 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Сергей Артамонов.

В списке указаны дома на проспектах Мира, 9-й Пятилетки и И. Яковлева, на улицах Ленинского Комсомола, Строителей, Хевешской, Хузангая, Шумилова и бульваре Эгерском.

Ранее из резервного фонда на эти же цели было выделено около 50 млн руб.

ВСУ атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. По данным СКР, украинская армия ударила по городу с помощью БПЛА и крылатых ракет. Погибли два человека, 37 пострадали, сообщали в Минздраве Чувашии. Около 1 тыс. жителей города разместили в пунктах временного размещения.

Анар Зейналов