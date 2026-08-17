Михаил Евраев рассказал о вовлечении в оборот госимущества

В Ярославской области в 2026 году планируют выручить вдвое больше средств от продажи государственного имущества. Об этом губернатор Михаил Евраев рассказал на традиционной встрече с журналистами и блогерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

В частности, в программу включены более 50 новых объектов газораспределения и газопотребления и более 40 нежилых зданий, в том числе «Azimut отель Ярославль», тюремный замок в Тутаеве, дом заводчиков Лыковых в Некрасовском.

«В прошлом году от приватизации регионального имущества получили почти 1,9 млрд рублей — в восемь раз больше, чем годом ранее. В этом году прогноз поступлений в бюджет региона составляет 3,5 млрд руб. Все эти поступления позволяют нам увеличивать социальные расходы»,— сообщил Михаил Евраев.

В этом году уже реализован 21 объект на общую сумму 477 млн руб. Особое внимание власти уделяют работе с объектами культурного наследия (ОКН). К собственникам, нарушающим порядок содержания ОКН, подано 240 исков начиная с 2024 года. Изъяты почти 50 объектов, из них 13 уже нашли новых собственников.

«Уже реализованы с торгов доходный дом Журавлевых в Рыбинске, бывшая богадельня в Мышкине, башня ограды церкви Крестовоздвижения в Ростове Великом и другие памятники. Покупатели после оформления права собственности получат возврат средств, потраченных на торгах, за исключением расходов на проведение аукциона и НДС»,— отметила министр имущественных отношений Ярославской области Елена Ермолова.

Также реализуются объекты ОКН, ранее находившиеся в составе госимущества. Таким образом, памятники находят новых инвесторов, а с бюджета снимается нагрузка на содержание объектов. На восстановление зданий, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, инвесторы могут взять льготный кредит.

Антон Голицын