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На Черноморском побережье Кубани объявили высокую пожароопасность

На Черноморском побережье Краснодарского края 17–18 августа ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. По данным Краснодарского ЦГМС, такой режим также прогнозируется в северо-западных, северо-восточных, юго-западных и центральных районах региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В отдельных районах края ситуация будет еще более опасной: местами в северо-восточных, северо-западных, юго-западных и центральных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. Жителей и гостей региона призвали соблюдать меры пожарной безопасности и следить за официальными сообщениями.

При высокой пожароопасности особенно важно не разводить костры в лесах и на природных территориях. Гостей и новороссийцев также призывают не бросать непотушенные сигареты и не оставлять после отдыха источники огня или тлеющие материалы.

При обнаружении возгорания необходимо незамедлительно сообщить об этом экстренным службам и не пытаться самостоятельно тушить быстро распространяющийся огонь.

Ранее сообщалось, что в пригороде Новороссийска, в районе села Владимировка, несколькими днями ранее вспыхнул лесной пожар. Сообщение о задымлении со стороны леса поступило на пульт диспетчерской Краевого лесопожарного центра. Площадь первоначального возгорания составила ориентировочно 0,8 га.

Анна Гречко

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