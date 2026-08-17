Дом купца Галкина в Ярославле подожгли

Предварительной причиной пожара в объекте культурного наследия «Жилой дом вологодского купца А.А. Галкина» в Заволжском районе Ярославля назвали поджог. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области Фото: ГУ МЧС Росии по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что памятник загорелся 16 августа. В тушении пожара участвовали 24 человека личного состава и 8 единиц техники. Здание повреждено на площади 450 кв. м.

«Дознаватели регионального управления МЧС России предварительно установили, что пожар произошел из-за занесения открытого источника огня (поджог). Проводится проверка по факту произошедшего возгорания»,— сообщили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Здание было изъято у собственника и не эксплуатировалось. Оно было огорожено забором.

В адрес пожарных поступила благодарность от жителей расположенных поблизости частных домов, так как существовала угроза распространения огня на соседние здания.

Антон Голицын