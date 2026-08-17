В Новороссийске за два дня не выявили превышений по загрязняющим веществам в воздухе

В Новороссийске 14 и 15 августа специалисты не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По данным городской комплексной лаборатории мониторинга загрязнения окружающей среды (КЛМЗОС), в оба дня уровень загрязнения воздуха в городе оценивался как пониженный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

В ходе наблюдений специалисты проверяли содержание взвешенных веществ, сероводорода, оксида углерода, оксида и диоксида азота, диоксида серы и формальдегида. Превышений максимальных разовых предельно допустимых концентраций по всем указанным веществам не зарегистрировали.

Замеры проводятся для регулярного контроля состояния атмосферного воздуха и выявления возможного загрязнения, в том числе в районах с промышленной и транспортной нагрузкой. Наблюдения позволяют отслеживать динамику качества воздуха и своевременно выявлять случаи превышения нормативов.

Для Новороссийска такой мониторинг особенно актуален из-за сочетания промышленной, портовой и транспортной нагрузки. При этом по результатам наблюдений 14 и 15 августа признаков повышенного загрязнения атмосферы не выявлено.

Ранее сообщалось, что в пригороде Новороссийска, в районе села Владимировка, несколькими днями ранее вспыхнул лесной пожар. Сообщение о задымлении со стороны леса поступило на пульт диспетчерской Краевого лесопожарного центра. Площадь первоначального возгорания составила ориентировочно 0,8 га.

Анна Гречко