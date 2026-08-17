После смертельного ДТП под Саратовом завели уголовное дело

В Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в селе Полоцкое (п. «в» ч. 6 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Саратовской области Фото: СУ СКР по Саратовской области

Утром прокуратура сообщила о гибели четырех человек, среди которых 25-летний водитель ВАЗ-2112, две 16-летние пассажирки и 19-летняя девушка. По данным следователей, в машине было пять человек, последний госпитализирован.

Причины ДТП продолжают устанавливать. Проводится экспертиза, опрашивают свидетелей.

Нина Шевченко