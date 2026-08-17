В образовательных учреждениях Прикамья пройдут учения по безопасности
18 и 19 августа в школах, детских садах и средних профессиональных учреждениях Пермского края пройдут всероссийские учения по безопасности. Как сообщает пресс-служба краевого минтербеза, в рамках них будет отработан комплексный сценарий действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
В ходе учений сотрудники охраны, педагогический состав и руководители учреждений отработают алгоритмы поведения при захвате заложников, действия при нападении с использованием горючих жидкостей и порядок действий при угрозе атаки БПЛА. Координировать учения будет оперштаб.