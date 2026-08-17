В образовательных учреждениях Прикамья пройдут учения по безопасности

18 и 19 августа в школах, детских садах и средних профессиональных учреждениях Пермского края пройдут всероссийские учения по безопасности. Как сообщает пресс-служба краевого минтербеза, в рамках них будет отработан комплексный сценарий действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В ходе учений сотрудники охраны, педагогический состав и руководители учреждений отработают алгоритмы поведения при захвате заложников, действия при нападении с использованием горючих жидкостей и порядок действий при угрозе атаки БПЛА. Координировать учения будет оперштаб.