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Жителя Ростова-на-Дону задержали по подозрению в финансировании терроризма

В Ростове-на-Дону 38-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый, зная о том, что суд признал деятельность организации террористической и запретил ее на территории России, с апреля 2022 по март 2024 года переводил ей денежные средства.

По месту жительства фигуранта провели обыск, в ходе которого изъяли предметы, имеющие значение для расследования. По изъятым материалам назначены необходимые экспертизы.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет возможную причастность задержанного к иным эпизодам противоправной деятельности.

Мария Хоперская

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