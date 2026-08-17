УФАС выявило нарушение при закупке ноутбуков техникумом в Новопавловске

Ставропольское УФАС пресекло нарушение национального режима при закупке ноутбуков техникумом в Новопавловске. Поводом для проверки стала жалоба предпринимателя на действия заказчика, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В закупочной документации было установлено ограничение на приобретение радиоэлектронной продукции иностранного происхождения. На участие в процедуре поступило 14 заявок, 13 из которых признаны соответствующими требованиям. Остальные участники, в отличие от победителя, предложили отечественную продукцию и предоставили номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции. В заявке победителя такой номер отсутствовал.

Заявитель оспорил выбор победителя, указав на неправомерность принятого решения. Антимонопольный орган в ходе проверки подтвердил грубое нарушение законодательства о контрактной системе.

Согласно действующему законодательству, заявка без документов, подтверждающих российское происхождение товара при установленном ограничении, подлежит отклонению либо приравнивается к предложению о поставке иностранной продукции. Заказчик незаконно признал такого участника победителем.

Мария Хоперская