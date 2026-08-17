В Ставрополе обследованы 1747 домов и более 60 котельных

В Ставрополье коммунальные и ресурсоснабжающие организации проверяют состояние объектов и приводят технику в готовность. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Подготовка идет по всем направлениям городского хозяйства. На сегодняшний день обследованы 1 747 многоквартирных домов и более 60 котельных. Работы к отопительному сезону выполнены на 154 км тепловых, 956 км водопроводных и 408 км канализационных сетей, а также на 87 насосных станциях водопровода и канализации.

Для противодействия последствиям непогоды заготовят 40 тысяч тонн песка и соли, подготовят 124 единицы спецтехники. До наступления холодов планируется привести в порядок около 165 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

Контроль за ходом подготовки возложен на комиссии, сформированные в районных администрациях с привлечением специалистов профильных служб.

Мария Хоперская