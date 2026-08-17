Следователи в Белой Калитве возбудили дело после гибели рабочих в коллекторе
Белокалитвинский межрайонный следственный отдел СК России по Ростовской области возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ — нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель двух лиц. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По данным следствия, 17 августа 2026 года в канализационном коллекторе на улице Российской в Белой Калитве во время ремонтных работ произошел выброс метана. Жертвами происшествия стали два монтажника — мужчина 37 лет и женщина 45 лет. Двое других работников доставлены в больницу и получают медицинскую помощь.
Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства трагедии и допрашивают сотрудников предприятия об условиях организации ремонтных работ. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда.