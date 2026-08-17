В Дагестане изъяли 35 устройств для майнинга криптовалюты

селе Майданское Унцукульского района Дагестана выявили нелегальную майнинг-ферму. Об этом сообщил директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — Дагэнерго Магомедшапи Шапиев в своём Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

По данным начальника Гумбетовских РЭС филиала Дагэнерго Мухтарахмеда Муртазаева, в ходе проверки на объекте нашли 35 специализированных устройств для добычи криптовалюты. Мощность каждого из них составляла порядка 3,5 кВт, суммарно — около 123 кВт. Оборудование было подключено к электросети без договора с энергоснабжающей организацией и изъято до выяснения обстоятельств.

Напомним, в Дагестане, как и в ряде других российских регионов, с 1 января 2025 года действует запрет на майнинг.

Мария Хоперская