Задолженность застройщиков Татарстана выросла до 307 млрд рублей

Задолженность застройщиков Татарстана в рамках проектного финансирования на начало июля 2026 года составила 307,3 млрд руб. — максимальное значение с начала года. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Банка России.

За месяц задолженность выросла на 9,6 млрд руб. (+3,2%), с начала года — на 33,8 млрд руб. (+12,4%). За год показатель увеличился на 68,4 млрд руб. (+28,6%): на начало июля 2025 года он составлял 238,9 млрд руб.

На 1 июля у застройщиков республики насчитывалось 543 действующих кредитных договора, что стало минимальным количеством с начала года. Сумма действующих кредитных договоров составила около 751,8 млрд руб., за месяц она уменьшилась на 7,6 млрд руб.

Анар Зейналов