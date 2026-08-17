Жога призвал восстановить пострадавшие от паводка дома в УрФО до холодов

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога призвал до наступления холодов привести в порядок дома, пострадавшие от летнего паводка. Об этом он заявил на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, сообщили в уральском полпредстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

По словам полпреда, ситуация с подтоплениями в регионах УрФО стабилизировалась и уровень воды в муниципалитетах снижается. «При этом необходимо до первых холодов успеть привести в порядок пострадавшие дома и помочь жителям вернуться к привычному быту»,— сказал Артем Жога.

Он отметил, что последствия паводка и обильных осадков также отразились на работе агропромышленного комплекса. По данным полпредства, уборочная кампания уже началась в четырех регионах УрФО — Свердловской, Курганской, Тюменской и Челябинской областях.

Отдельно на совещании обсудили ситуацию с природными пожарами в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В регионе действует режим ЧС регионального характера, в тушении пожаров участвуют более 1 тыс. человек. Угрозы населенным пунктам, по данным полпредства, нет.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области в зоне подтопления остаются семь жилых домов, 683 приусадебных участка, девять низководных мостов и один участок автодороги.

Полина Бабинцева