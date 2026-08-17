Поселок в Прикамье попал в рейтинг самых дождливых мест на Урале

В поселке Октябрьском в период с 1 июня по 15 августа выпало 540 мм осадков. Это четвертый результат среди всех метеостанций Урала, сообщает ГИС-центр ПГНИУ. Меньше чем за три месяца там выпало около годовой нормы осадков для данной территории. На первом месте рейтинга самых дождливых населенных пунктов оказалось село Липовское (Свердловская область), где за указанный период выпало 609 мм: это больше годовой нормы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсеть Георгия Поезжаева Фото: соцсеть Георгия Поезжаева

Напомним, в результате аномальных дождей в июле оказались подтоплены населенные пункты в Лысьвенском, Октябрьском и Кишертском округах. В Октябрьском в зоне подтопления оказались 53 жилых дома.