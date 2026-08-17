В Академии единоборств РМК прошел турнир памяти Лаши Габараева

Вечер единоборств RCC Kyokushin Fight прошел в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге 16 августа в память о мастере спорта международного класса, тренере по карате Лаше Габараеве. На турнир прилетели десятки чемпионов и призеров чемпионатов мира, Европы и России, чтобы почтить память наставника, сообщили в пресс-службе академии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Турнир памяти Лаши Габараева в Академии единоборств РМК Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК Церемонии передачи черного пояса матери Лаши Габараева Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК Следующая фотография 1 / 2 Турнир памяти Лаши Габараева в Академии единоборств РМК Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК Церемонии передачи черного пояса матери Лаши Габараева Фото: Пресс-служба Академии единоборств РМК

Вечер единоборств начался с церемонии передачи черного пояса матери Лаши Габараева от имени организации Хонбу ИКО. Представитель Хонбу ИКО, шихан Артур Ованнисян объявил о посмертном присвоении сенсею пятого дана.

В рамках турнира состоялось 35 поединков, в том числе три профессиональных боя по кикбоксингу. Чемпионами гран-при в своих весовых категориях стали Андрей Лузин, Тимур Чичинадзе, Аскар Артемьев и Петр Листопад. Призовой фонд турнира составил 2,4 млн руб.

Лаша Габараев ушел из жизни 21 января в возрасте 36 лет. Он обладал черным поясом третьего дана по киокушинкай карате. Был многократным чемпионом и призером чемпионатов России, победителем Кубка России. В 2017 году стал серебряным призером чемпионата Европы, а в 2021-м завоевал звание чемпиона Европы. После завершения спортивной карьеры работал тренером в Академии единоборств РМК. Лаша Габараев воспитал чемпионов Европы и России, победителей всероссийских и международных соревнований.

Эмма Ханнанова