Покрытие эскроу в Ставропольском крае упало до 68%

По итогам июня 2026 года остатки средств на эскроу-счетах в Ставропольском крае составили 62,2 млрд рублей, задолженность застройщиков по кредитам — 91,4 млрд рублей. Показатель покрытия проектного финансирования снизился на 3 п.п. — до 68. Данные приводит Единый ресурс застройщиков (ЕРЗ.РФ).

Покрытие проектного финансирования отражает соотношение средств на эскроу-счетах к задолженности застройщиков перед банками. Значение 68 соответствует диапазону 50–70, которому присваивается градация «низкое покрытие» с высокими рисками. При показателе свыше 100 риски отсутствуют полностью, в диапазоне 70–100 — низкие, ниже 50 — максимальные.

Среди регионов наибольшее покрытие зафиксировано в Нижегородской области — 98, в Хабаровском крае — 95, в Пермском — 76.

По России в целом соотношение эскроу к задолженности по проектному финансированию по итогам июня осталось на уровне 70. Руководитель ЕРЗ.РФ Кирилл Холопик в своём Telegram-канале предупредил: «В ближайшие месяцы ожидается ухудшение».

Мария Хоперская