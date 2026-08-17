В порту Новороссийска могут построить перегрузочный комплекс за 120 млрд рублей

В Новороссийске 12 августа стартовали общественные обсуждения проекта универсального перегрузочного комплекса АО НСРЗ. Объект планируется возвести в портовой промышленной зоне на территории и акватории Новороссийского порта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Комплекс предназначен для приема грузов с железной дороги, их накопления, временного хранения и последующей отправки на морские суда. В числе заявленных грузов — навалочные, железорудные и генеральные металлургические. О проекте уведомило Министерство природных ресурсов Краснодарского края.

На ПМЭФ-2026 было объявлено о начале основного этапа строительства. Инвестиции составят более 120 млрд руб: средства направят на возведение причалов и эстакад, станций разгрузки вагонов, создание искусственных земельных участков и дноуглубительные работы. Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию планируется в 2027 году. Помимо увеличения мощностей порта, проект должен принести дополнительные налоговые поступления в бюджет и создать более 500 рабочих мест.

Ключевым вопросом для горожан остаётся влияние строительства и работы комплекса на экологию. В рамках проекта подготовлены материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Замечания и предложения принимаются Министерством природных ресурсов Краснодарского края с 12 августа по 10 сентября — письменно и по электронной почте: mprkk@krasnodar.ru и halyapina_av@mprkk.ru.

Жители также вправе инициировать очные общественные слушания. Для этого необходимо обратиться в течение семи календарных дней с момента размещения материалов — то есть после 12 августа. Если слушания будут инициированы, горожане смогут напрямую обсудить проект и его возможное воздействие на окружающую среду.

Ранее сообщалось, что власти Новороссийска не располагают данными об объеме просроченной или «зависшей» кредитной нагрузки девелоперов, столкнувшихся с задержками при вводе объектов и подключении к инженерным сетям. Как уточнили в мэрии, такие сведения относятся к финансово-хозяйственной деятельности компаний и муниципалитетом не собираются.

Анна Гречко