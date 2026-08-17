Китайский инвестор может построить в Татарстане завод димексида за 550 млн рублей

Китайский инвестор может построить в Татарстане завод по производству диметилсульфоксида (димексида). Объем инвестиций оценивается в 550 млн руб. Об этом в интервью РБК Татарстан рассказала глава Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Проект имеет стратегическое значение для импортозамещения. Планируется, что завод будет выпускать ежегодно 800 т диметилсульфоксида, в последующем объем могут увеличить до 1,5 тыс. т. Реализация проекта позволит получать высокочистую фармацевтическую субстанцию.

Димексид — бесцветная густая жидкость с противовоспалительным и обезболивающим действием. Он широко применяется в медицине и косметологии: в разных концентрациях используется в гелях, мазях и наружных продуктах для увеличения скорости проникновения действующих веществ через кожный барьер, а также как растворитель.

Анар Зейналов