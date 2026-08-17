Ставрополье вошло в десятку худших регионов по числу работников с зарплатой выше среднего

Доля работников с заработной платой выше средней по России в Ставропольском крае составила 12,8%, регион занял 76-е место в общероссийском рейтинге. Об этом говорится в исследовании «РИА Рейтинг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

При этом Ставрополье показало лучший результат среди регионов Северо-Кавказского федерального округа. В Ингушетии и Чечне доля работников с зарплатой выше средней по России составила по 5,8%, в Кабардино-Балкарии — 7,9%.

Среднемесячная начисленная номинальная и реальная заработная плата работников организаций в Ставропольском крае в мае 2026 года составила 69 тыс. руб. Для сравнения, средняя зарплата по России была 110,2 тыс. руб., по СКФО — 62,2 тыс. руб. В Ингушетии показатель составил 57,4 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии — 61 тыс. руб., в Карачаево-Черкесии — 60,1 тыс. руб.

Доля работников с зарплатой выше двух средних по России на Ставрополье составила 1,9% против 2% годом ранее.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ — 65,8%, Магаданская область — 57,2% и Чукотский автономный округ — 56,5%.

Валерий Климов