Жителя Прикамья судят за контрабанду в Нижнем Новгороде

Нижегородский районный суд рассматривает уголовное дело в отношении жителя Кунгура Антона Кокорина. Пермской таможней он обвиняется по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных ресурсов). Как говорят собеседники «Ъ-Прикамье», по версии силовиков, он совершил незаконное перемещение хвойных пиломатериалов в Туркменистан через подконтрольную фирму на территории Турции. При этом предполагаемый злоумышленник представил таможне декларацию, которая содержала заведомо ложные сведения о производителе и экспортере товаров. В итоге в Туркменистан было вывезено свыше 23 куб. м. пиломатериалов из сосны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов / Коммерсантъ

Как следует из данных с сайта Кунгурского городского суда, в 2021 году господин Кокорин привлекался к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество с причинением значительного ущерба). Уголовное дело в отношении него было прекращено, суд назначил Антону Кокорину меру уголовно-правового характера в виде штрафа.