В тюменских образовательных учреждениях пройдут антитеррористические учения

В образовательных учреждениях всех муниципалитетов Тюменской области 18 августа проведут всероссийские антитеррористические учения, сообщили в информационном центре правительства региона. В ряде организаций в тренировках примут участие сотрудники экстренных служб и представители администраций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

«Учения направлены на выработку практических навыков и умений сотрудников образовательных организаций и служб охраны правильно действовать в критической ситуации»,— говорится в сообщении.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям и громким звукам.

Ранее сообщалось, что всероссийское антитеррористическое учение пройдет 18-19 августа в школах и детских садах. Дошкольные образовательные учреждения участвуют в нем впервые.

Полина Бабинцева