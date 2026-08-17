В тюменских образовательных учреждениях пройдут антитеррористические учения
В образовательных учреждениях всех муниципалитетов Тюменской области 18 августа проведут всероссийские антитеррористические учения, сообщили в информационном центре правительства региона. В ряде организаций в тренировках примут участие сотрудники экстренных служб и представители администраций.
«Учения направлены на выработку практических навыков и умений сотрудников образовательных организаций и служб охраны правильно действовать в критической ситуации»,— говорится в сообщении.
Жителей региона просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям и громким звукам.
Ранее сообщалось, что всероссийское антитеррористическое учение пройдет 18-19 августа в школах и детских садах. Дошкольные образовательные учреждения участвуют в нем впервые.