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В тюменских образовательных учреждениях пройдут антитеррористические учения

В образовательных учреждениях всех муниципалитетов Тюменской области 18 августа проведут всероссийские антитеррористические учения, сообщили в информационном центре правительства региона. В ряде организаций в тренировках примут участие сотрудники экстренных служб и представители администраций.

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Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

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Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области

«Учения направлены на выработку практических навыков и умений сотрудников образовательных организаций и служб охраны правильно действовать в критической ситуации»,— говорится в сообщении.

Жителей региона просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям и громким звукам.

Ранее сообщалось, что всероссийское антитеррористическое учение пройдет 18-19 августа в школах и детских садах. Дошкольные образовательные учреждения участвуют в нем впервые.

Полина Бабинцева

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