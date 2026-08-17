Ярославец 15 лет получал пенсию по поддельным справкам об инвалидности

Прокуратура направила в Заволжский районный суд Ярославля уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии обвинения, в 2008 году мужчина предоставил в подразделение Пенсионного фонда подложную справку об установлении ему инвалидности второй группы сроком на один год. На основании документа ему назначили пенсию по инвалидности.

В 2009 году мужчина представил аналогичную справку, а в 2010 году — документ об установлении ему инвалидности второй группы бессрочно. В результате, по версии следствия, обвиняемый незаконно получал социальные выплаты более 15 лет. Их общая сумма превысила 1,8 млн руб.

Уголовное дело расследовали следственные органы УМВД России по Ярославской области. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд для рассмотрения по существу. Также она предъявила иск о взыскании с обвиняемого незаконно полученных денежных средств в целях возмещения ущерба федеральному бюджету. Ярославцу грозит до 10 лет лишения свободы.

Антон Голицын