На Дону спрогнозировали жару до +34°С и грозы

На рабочей неделе в Ростовской области, на фоне аномально высоких температур до +34°С, возможны локальные осадки с грозами. Об этом свидетельствуют данные Ростовского гидрометцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Иванов / Коммерсантъ Фото: Сергей Иванов / Коммерсантъ

В понедельник, 17 августа, в регионе установится ясная погода. При умеренном ветре (6–10 м/с) дневная температура достигнет +28…+33°С. В ночные часы столбик термометра опустится до +15…+20°С, местами — до +10°С.

Во вторник и среду (18–19 августа) в отдельных районах области ожидаются кратковременные дожди и грозы. При ухудшении погоды возможны порывы ветра до 14 м/с. Температурный фон останется высоким: днем воздух прогреется до +29…+34°С, ночью температура составит +15…+19°С, а в северных районах — до +12°С.

К концу недели, в четверг и пятницу (20–21 августа), погода вновь стабилизируется: осадков не прогнозируется, сохранится ясная погода. Дневные температуры останутся на уровне +29…+34°С, ночные — в пределах +17…+21°С, в северных районах — до +14°С.

Наталья Белоштейн