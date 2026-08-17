75-летнюю жительницу Ставрополья будут судить за особо крупное мошенничество

Прокуратура Нефтекумского района направила в суд уголовное дело в отношении 75-летней жительницы аула Тукуй-Мектеб, обвиняемой в пособничестве в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая, работавшая в муниципалитете и занимавшаяся регистрацией фактов рождения детей, помогла знакомой оформить социальные пособия и досрочную трудовую пенсию.

Используя служебное положение, женщина изготовила два фиктивных свидетельства о рождении несуществующих детей. На основании этих документов ее знакомая получила от государства более 1 млн руб.

Уголовное дело направлено в Нефтекумский районный суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Валерий Климов