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75-летнюю жительницу Ставрополья будут судить за особо крупное мошенничество

Прокуратура Нефтекумского района направила в суд уголовное дело в отношении 75-летней жительницы аула Тукуй-Мектеб, обвиняемой в пособничестве в мошенничестве при получении социальных выплат в особо крупном размере. Об этом сообщила прокуратура Ставропольского края.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемая, работавшая в муниципалитете и занимавшаяся регистрацией фактов рождения детей, помогла знакомой оформить социальные пособия и досрочную трудовую пенсию.

Используя служебное положение, женщина изготовила два фиктивных свидетельства о рождении несуществующих детей. На основании этих документов ее знакомая получила от государства более 1 млн руб.

Уголовное дело направлено в Нефтекумский районный суд для рассмотрения по существу. Обвинение предъявлено по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Валерий Климов

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