В Нефтеюганске возбуждено дело об уклонении от уплаты налогов на 26 млн рублей

В отношении директора организации в Нефтеюганске возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на 26 млн руб., сообщили в управлении СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу (ХМАО-Югра).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова / Коммерсантъ

По версии следствия, директор в период с января по декабрь 2021 года предоставил в налоговый орган декларации с заведомо ложными сведениями ради получения всей прибыли от финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на возмещение ущерба, причиненного бюджету России, и установление всех обстоятельств преступления.

Ирина Пичурина