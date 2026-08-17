Уральцы смогут покупать билеты на электрички через бот в Max

Покупка билетов на поезда, курсирующие на территориях Свердловской железной дороги (СвЖД), теперь доступна через бот «Электрички РЖД» в мессенджере Max, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Приобрести билеты можно на пригородные поезда, курсирующие в Свердловской, Тюменской областях, ХМАО-Югре (перевозчик АО «СПК») и Пермском крае (перевозчик АО «ППК»).

Бот доступен круглосуточно и не требует установки дополнительных приложений. Билеты оформляются по полной стоимости, без указания места, не более пяти в одном заказе. Оплатить покупку можно банковской картой. Также через бот можно приобрести квитанции на провоз велосипедов, багажа и животных и посмотреть историю заказов. Чтобы совершить покупку, нужно выбрать регион, затем указать дату, станцию отправления и прибытия, поезд и вид билета, затем оплатить. Полученный штрих-код нужно будет показать контролеру в электричке.

Остальные способы покупки билетов на электрички сохраняются. Их по-прежнему можно купить через мобильные приложения, пригородные билетные кассы и терминалы самообслуживания.

Ирина Пичурина